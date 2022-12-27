Гендиректор Tennis Australia — о Джоковиче: он будет тем, кого все захотят победить

Генеральный директор Tennis Australia Крейг Тайли не стал скрывать радость от прибытия в Австралию 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

«Я снова думаю, что Новак будет тем, кого все захотят победить. Он закончил 2022 год, играя в свой лучший теннис, и он действительно хочет сравняться с текущим рекордом Рафы (Надаля. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Тайли в интервью The Age.

Также Тайли заявил, что у него нет сомнений в том, что австралийские болельщики хорошо примут Джоковича, несмотря на последние негативные события, связывающие серба с этой страной.

«Я очень доверяю австралийской публике. Мы очень хорошо образованное спортивное общество, особенно те, кто приходит на теннис — они любят теннис, им нравится смотреть на великих, им интересно видеть отличный атлетизм, прекрасные матчи», — добавил генеральный директор Tennis Australia.