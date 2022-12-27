Павлюченкова: готова играть на турнирах уровня ITF? Да, если придётся, без проблем

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заявила, что готова играть турниры уровня ITF, если это будет необходимо.

«Открытый чемпионат Австралии — это последний турнир, где у меня осталось несколько очков. Это захватывающе. Это что-то новое за более чем 15 лет в туре. Готова ли я играть на турнирах уровня ITF? Да, если придётся, то без проблем», — приводит слова Павлюченковой Tennis Majors.

31-летняя уроженка Самары Павлюченкова досрочно завершила прошедший сезон перед стартом «Ролан Гаррос», на котором в прошлом году дошла до финала. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выпала из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 368-е место. Россиянка планирует вернуться в тур на турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия), который пройдёт с 9 по 14 января.