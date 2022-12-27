Источник: Новак Джокович прилетел в Австралию

Победитель 21-го турнира «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович прилетел в Австралию для участия в серии турниров. Об этом сообщает Tennis365.
Сообщается, что Новак Джокович приземлился в Австралии и намерен начать свой сезон турниров категории ATP-250 в Аделаиде.
Напомним, в 2022 году Джокович, не желающий прививаться, пропустил Australian Open, однако выданная временная виза позволит ему сыграть на турнирах в Австралии в 2023-м.
В этом году Новак Джокович стал победителем турнира «Большого шлема» — Уимблдона. В финале он одолел представителя Австралии Ника Кирьоса, однако очки за этот турнир игрокам в рейтинг не начислялись. Также серб стал победителе Итогового турнира, в финале обыграв норвежца Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:3.
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