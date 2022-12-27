Александр Зверев в стильном образе и с оголённым торсом украсил обложку модного журнала

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев украсил обложку глянцевого французского журнала L'OFFICIEL. На снимках спортсмен позирует в стильных образах со своими собаками.
25-летний Зверев не выступал на официальных турнирах с «Ролан Гаррос» — 2022, где получил страшную травму ноги в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. Немец порвал три боковые связки. Он собирался вернуться на корт на Кубке Дэвиса, однако у Александра выявили отёк костей. Зверев признался, что восстановление может занять «недели, а скорее всего, даже месяцы». Немец досрочно завершил прошлый сезон.
Ранее Александр вместе с австрийцем Домиником Тимом, россиянкой Анастасией Павлюченковой и казахстанкой Еленой Рыбакиной выиграли выставочный командный турнир «Мировая теннисная лига», который прошёл в Дубае (ОАЭ). По ходу соревнований восстановившийся Зверев обыграл Новака Джоковича.
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