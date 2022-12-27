Касаткина: после 28 часов полёта хотела бы сказать, что мы идём пить апероль, но мы в зале

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина сообщила, что приземлилась в Австралии, где начнётся сезон 2023.

«Самочувствие отличное, но уже хочется прогуляться на свежем воздухе», — поделилась мыслями о своём состоянии Касаткина после прилёта.

«Так, ребята, после 28-часового путешествия что нужно первым делом делать, куда мы идём? Я бы хотела сказать, что мы идём пить апероль, но – мы пришли в зал. Я так счастлива», — иронично сказала Касаткина в своих социальных сетях.

Касаткина заявлена на оба турнира WTA-500 в Аделаиде, первый из них пройдёт с 1 по 8 января, второй – с 9 по 14 января. Открытый чемпионат Австралии — 2023 пройдёт в Мельбурне с 16 по 28 января. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру Эшли Барти.