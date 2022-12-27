Касаткина: после 28 часов полёта хотела бы сказать, что мы идём пить апероль, но мы в зале

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина сообщила, что приземлилась в Австралии, где начнётся сезон 2023.
«Самочувствие отличное, но уже хочется прогуляться на свежем воздухе», — поделилась мыслями о своём состоянии Касаткина после прилёта.
«Так, ребята, после 28-часового путешествия что нужно первым делом делать, куда мы идём? Я бы хотела сказать, что мы идём пить апероль, но – мы пришли в зал. Я так счастлива», — иронично сказала Касаткина в своих социальных сетях.
Касаткина заявлена на оба турнира WTA-500 в Аделаиде, первый из них пройдёт с 1 по 8 января, второй – с 9 по 14 января. Открытый чемпионат Австралии — 2023 пройдёт в Мельбурне с 16 по 28 января. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру Эшли Барти.
- 27 декабря 2022
-
22:44
-
19:55
-
16:46
-
14:34
-
14:33
-
14:13
-
14:08
-
13:28
-
13:07
-
12:51
-
12:34
-
12:06
-
11:14
-
11:03
-
10:20
-
10:18
-
10:03
-
10:00
-
09:42
-
09:31
-
09:10
-
00:35
-
00:11
- 26 декабря 2022
-
23:15
-
22:57
-
22:45
-
22:01
-
21:44
-
19:56
-
19:44
-
19:21
-
19:11
-
18:57
-
18:46
-
16:44