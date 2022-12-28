Кирьос снялся с United Cup

Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос не сыграет на смешанном командном турнире United Cup.



Об этом сообщает официальный аккаунт соревнований в своём «твиттере». Отмечается, что причиной снятия Ника с турнира является травма.



Таким образом, первым номером австралийской сборной автоматически становится Алекс де Минор. Вторым лидером команды-хозяйки турнира станет Джэйсон Каблер.



Первый в истории розыгрыш смешанного командного турнира United Cup состоится с 29 декабря по 8 января в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней. В соревновании примут участие команды из 18 стран.



Австралия сыграет на групповом этапе в квартете D. Её соперниками будут команды Испании и Великобритании.

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