«Я буду ещё голоднее». Вторая ракетка мира Онс Жабер подвела личные итоги 2022 года

Финалистка двух турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер подвела личные итоги уходящего года.

«Сумасшедший год закончился большим количеством отличных воспоминаний. Не очень хорошо он начинался. На турнире в Чарльстоне было трудно проиграть очередной финал, я не могла не плакать там. Определённо это сильно повлияло на меня, чтобы стать лучше на следующем турнире и получить титул своей мечты.

Мой первый финал на турнирах «Большого шлема» — Уимблдон. Он был действительно великолепен. Это событие дало мне большую уверенность в том, что у меня ещё будет шанс завоевать мэйджор. Я не получила трофей, который хотела, но эти игры на высоких стадиях дают мне понять, что я являюсь одним из лучших игроков. Я определённо буду ещё голоднее в 2023 году», — цитирует Жабер Sportskeeda.