Свёнтек — о Барти: она заставила меня понять, что всегда есть место для совершенствования

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек призналась, что бывший первый номер рейтинга WTA австралийка Эшли Барти сыграла важную роль в её прогрессе.

«Надеюсь, может быть, на этой неделе мы сможем встретиться, и я скажу это ей глядя в глаза, но она действительно вдохновила меня работать усерднее, а её отличный от моего стиль игры заставил меня понять, что всегда есть место для совершенствования», — приводит слова Свёнтек WTA Insider.

По ходу прошедшего сезона 21-летняя Свёнтек завоевала восемь титулов в одиночном разряде, в том числе выиграла «Ролан Гаррос» и US Open. Помимо этого, полька стала первой теннисисткой с 2013 года, которая сыграла минимум в 10 финалах за сезон.