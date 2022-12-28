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Свёнтек — о Барти: она заставила меня понять, что всегда есть место для совершенствования

Свёнтек — о Барти: она заставила меня понять, что всегда есть место для совершенствования
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек призналась, что бывший первый номер рейтинга WTA австралийка Эшли Барти сыграла важную роль в её прогрессе.

«Надеюсь, может быть, на этой неделе мы сможем встретиться, и я скажу это ей глядя в глаза, но она действительно вдохновила меня работать усерднее, а её отличный от моего стиль игры заставил меня понять, что всегда есть место для совершенствования», — приводит слова Свёнтек WTA Insider.

По ходу прошедшего сезона 21-летняя Свёнтек завоевала восемь титулов в одиночном разряде, в том числе выиграла «Ролан Гаррос» и US Open. Помимо этого, полька стала первой теннисисткой с 2013 года, которая сыграла минимум в 10 финалах за сезон.

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