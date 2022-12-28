Хуберт Хуркач: моя самая большая мечта — однажды принять участие в автомобильной гонке

Польский теннисист Хуберт Хуркач (10-й в мировом рейтинге) назвал личные цели на следующий сезон. Также теннисист заявил, что мечтает поучаствовать в автомобильной гонке.
«У меня определённо есть много вещей, которые я всё ещё могу улучшить и узнать о себе — сейчас я этим занимаюсь. 2023 год может быть очень хорошим для меня. Моя цель — продолжать совершенствоваться, и в результате, я надеюсь, смогу выиграть несколько крупных турниров. Помимо тенниса, моя самая большая мечта — однажды принять участие в какой-то автомобильной гонке. И когда дело доходит до жизни вне корта, я действительно хочу иметь возможность помогать другим в будущем», — приводит слова Хуркача Relevant Tennis.
В 2022 году Хуберт Хуркач выиграл один турнир, а именно травяной турнир в Галле (Германия), в финале обыграв россиянина Даниила Медведева.
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