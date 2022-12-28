Циципас — о снятии Кирьоса с United Cup: не удивляет. Надеюсь, он насладится отпуском

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался об играх с австралийцем Ником Кирьосом, а также прокомментировал его снятие с United Cup.

«Было трудно сосредоточиться. Я не знаю, откуда идёт эта энергия. Её очень много. Ты хочешь делать своё дело, сосредоточиться на своей половине корта, но с другой стороны всё время идёт шум. Это отвлекает, это непросто».



Его снятие с United Cup? Не удивляет. Надеюсь, он насладится отпуском», — приводит слова Циципаса The West Australian.

О снятии Кирьоса с United Cup сообщает официальный аккаунт соревнований в соцсетях. Отмечается, что причиной снятия Ника с турнира является травма.

Напомним, в начале декабря грек и австралиец играли в паре против поляка Хуберта Хуркача и швейцарца Доминика Штрикера. Циципас и Кирьос проиграли со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (3:7).