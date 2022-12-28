Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас — о снятии Кирьоса с United Cup: не удивляет. Надеюсь, он насладится отпуском

Циципас — о снятии Кирьоса с United Cup: не удивляет. Надеюсь, он насладится отпуском
Комментарии

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался об играх с австралийцем Ником Кирьосом, а также прокомментировал его снятие с United Cup.

«Было трудно сосредоточиться. Я не знаю, откуда идёт эта энергия. Её очень много. Ты хочешь делать своё дело, сосредоточиться на своей половине корта, но с другой стороны всё время идёт шум. Это отвлекает, это непросто».

Его снятие с United Cup? Не удивляет. Надеюсь, он насладится отпуском», — приводит слова Циципаса The West Australian.

О снятии Кирьоса с United Cup сообщает официальный аккаунт соревнований в соцсетях. Отмечается, что причиной снятия Ника с турнира является травма.

Напомним, в начале декабря грек и австралиец играли в паре против поляка Хуберта Хуркача и швейцарца Доминика Штрикера. Циципас и Кирьос проиграли со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (3:7).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022