Фото: Новак Джокович провёл тренировку в Австралии

Победитель 21-го турнира «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович (пятая ракетка мира) провёл первую тренировку в Аделаиде (Австралия).
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Напомним, в 2022 году Новак Джокович, не желающий прививаться, пропустил Australian Open, однако выданная временная виза позволит ему сыграть на турнирах в Австралии в 2023-м. Серб заявился на турнир в Аделаиде, который стартует 2 января.
В этом году Новак Джокович стал победителем турнира «Большого шлема» — Уимблдона. В финале он одолел представителя Австралии Ника Кирьоса, однако очки за этот турнир игрокам в рейтинг не начислялись. Также серб стал победителе Итогового турнира, в финале обыграв норвежца Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:3.
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