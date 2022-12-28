Рафаэль Надаль — о Кирьосе: у него есть талант. Он может выиграть любой турнир

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался об австралийском теннисисте Нике Кирьосе, заявив, что он может выиграть любой турнир.

«Я знаю, что он не очень любит играть на «Ролан Гаррос». Это единственный турнир, на котором он выглядит так, как будто он не любит так много играть. Он играл в финале на Уимблдоне, а в Нью-Йорке был близок к финалу, я думаю, с очень хорошими шансами. Он может выиграть любой турнир, на котором играет. У него есть талант, оружие, чтобы победить любого игрока», — приводит слова Надаля Sportskeeda.

Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) в одиночном разряде.