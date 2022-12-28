Надаль — о целях на United Cup: главное — вернуть положительные эмоции на корте

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своих основных целях на United Cup.

«Последние несколько месяцев были для меня непростыми. Я просто постараюсь как следует потренироваться здесь перед началом турнира. Ну и, конечно, постараюсь помочь команде. Главное — вернуть положительные эмоции на корте, будучи конкурентоспособным. Я готов сделать это», — приводит слова Надаля ATP Tour.

Первый в истории розыгрыш смешанного командного турнира United Cup пройдёт с 29 декабря по 8 января в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней. В турнире примут участие команды из 18 стран.

Испания сыграет на групповом этапе в группе D. Её соперниками будут команды Австралии и Великобритании.