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Надаль — о целях на United Cup: главное — вернуть положительные эмоции на корте

Надаль — о целях на United Cup: главное — вернуть положительные эмоции на корте
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своих основных целях на United Cup.

«Последние несколько месяцев были для меня непростыми. Я просто постараюсь как следует потренироваться здесь перед началом турнира. Ну и, конечно, постараюсь помочь команде. Главное — вернуть положительные эмоции на корте, будучи конкурентоспособным. Я готов сделать это», — приводит слова Надаля ATP Tour.

Первый в истории розыгрыш смешанного командного турнира United Cup пройдёт с 29 декабря по 8 января в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней. В турнире примут участие команды из 18 стран.

Испания сыграет на групповом этапе в группе D. Её соперниками будут команды Австралии и Великобритании.

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