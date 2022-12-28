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«Не хочу говорить, нет настроения». Рафаэль Надаль – на вопрос о завершении карьеры

«Не хочу говорить, нет настроения». Рафаэль Надаль – на вопрос о завершении карьеры
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль ответил, может ли текущая поездка в Австралию, где стартует теннисный сезон, стать последней в его карьере.

«Никогда не знаешь. Надеюсь, что нет. Но в 36 лет ты не знаешь, какой турнир станет последним. Это всё очевидно, но я сейчас не хочу об этом говорить, у меня нет настроения. Сосредотачиваюсь на том, чтобы показывать самый высокий уровень и бороться за любой титул. Сейчас это моя цель. Я не думаю о том, что это может быть последняя поездка. Но если так окажется, то сейчас надо постараться получить как можно больше удовольствия. Создать что-то особенное. Нет, я рад, что занимаюсь тем, чем занимаюсь», — сказал Надаль на пресс-конференции, посвящённой старту United Cup.

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