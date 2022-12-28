Елена Рыбакина показала, как проводила время в Дубае

Чемпионка Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в социальных сетях показала, как проводила свободное время в Дубае (ОАЭ).

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

В Дубае проходил командный выставочный турнир «Мировая теннисная лига». Рыбакина вместе с немцем Александром Зверевым, австрийцем Домиником Тимом и россиянкой Анастасией Павлюченковой одержали на нём победу.

На счету 23-летней Рыбакиной два трофея уровня WTA и победа на Уимблдонском турнире, в финале которого она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер. Её высшая строчка в мировом рейтинге — 12-я (17.01.2022). Рыбакина завершила сезон-2022 выступлением в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, который прошёл в Глазго (Шотландия). Сборной Казахстана на групповой стадии удалось обыграть Великобританию со счётом 2:1, после чего она уступила национальной команде Испании. Рыбакина в том противостоянии уступила Пауле Бадосе со счётом 2:6, 6:3, 4:6.