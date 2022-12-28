В команде Новака Джоковича произошли изменения перед стартом Australian Open — 2023

В тренерском штабе 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, серба Новака Джоковича произошли изменения перед стартом сезона-2023.

Команду Джоковича покинул аргентинский физиотерапевт Улисес Бадио. Бадио работал с сербом с 2017 года, однако сейчас не смог договориться с подопечным об условиях продолжения сотрудничества, сообщает Tennis Majors.

Джокович уже нашёл Бадио замену. Им стал преподаватель остеопатии Клаудио Зималья, ранее работавший с итальянцем Янником Синнером, канадцем Милошем Раоничем и американцем Брэндоном Накашимой.

Джокович недавно прилетел в Австралию. Australian Open — 2023 пройдёт с 16 по 29 января. Перед мэйджором Новак сыграет на подготовительном турнире категории ATP-250 в Аделаиде.