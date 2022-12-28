«Пытается намекнуть мне, что я старею». Соболенко показала подарок на Рождество от тренера

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях забавное фото с рождественским подарком от своего тренера.

«Пытается намекнуть мне, что я старею… Спасибо за такой приятный рождественский подарок. Интересно, какой ты представляешь меня через пять лет», — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

В сезоне-2022 24-летняя Соболенко третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такого результата она добилась на Открытом чемпионате США. На остальных мэйджорах Соболенко показала следующие результаты: на Australian Open дошла до четвёртого круга, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») — до третьего, а Уимблдонский турнир пропустила ввиду решения организаторов отстранить российских и белорусских спортсменов. Также Арина стала финалисткой Итогового турнира WTA, проиграв французской теннисистке Каролин Гарсии.