«Пытается намекнуть мне, что я старею». Соболенко показала подарок на Рождество от тренера

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях забавное фото с рождественским подарком от своего тренера.
«Пытается намекнуть мне, что я старею… Спасибо за такой приятный рождественский подарок. Интересно, какой ты представляешь меня через пять лет», — подписала фото Соболенко.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
В сезоне-2022 24-летняя Соболенко третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такого результата она добилась на Открытом чемпионате США. На остальных мэйджорах Соболенко показала следующие результаты: на Australian Open дошла до четвёртого круга, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») — до третьего, а Уимблдонский турнир пропустила ввиду решения организаторов отстранить российских и белорусских спортсменов. Также Арина стала финалисткой Итогового турнира WTA, проиграв французской теннисистке Каролин Гарсии.
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