Ник Кирьос отреагировал на похвалу со стороны Рафаэля Надаля

Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на слова 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», испанца Рафаэля Надаля о себе.
«Он может выиграть любой турнир, на котором выступает. У него есть талант, оружие, чтобы победить любого соперника», — заявил ранее Надаль.
«Великие знают, о чём говорят», — отреагировал на слова Надаля Кирьос.
Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник завоевал титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.
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