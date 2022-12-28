Наоми Осака опубликовала милые фото с бойфрендом-рэпером

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях милое совместное фото со своим возлюбленным, американским рэпером Cordae.

«Европа», — подписала фото Осака.

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Фото: из личного архива Наоми Осаки

25-летняя Осака провалила последний в 2022 году турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат США – 2022. В матче первого круга Наоми проиграла американке Даниэль Коллинз (19) со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Для титулованной японки это поражение стало четвёртым подряд. Этим летом Наоми прекратила сотрудничество со своим многолетним наставником, бельгийцем Вимом Фиссеттом.

На данный момент неизвестно, на каком турнире Осака начнёт сезон 2023. Она заявлена на Australian Open — 2023, но пока новостей о её прибытии в Австралию не было.