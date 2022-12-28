«Вообще всё легко». Рафаэль Надаль рассказал, как на его жизнь повлияло рождение сына

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил, как на его жизнь в туре повлияло появление ребёнка.

Напомним, у 36-летнего теннисиста и его жены Марии Перелло 8 октября родился сын, которого назвали Рафаэль.

«На первый турнир я приехал без ребёнка и проиграл в первом круге. На второй турнир приехал с ребёнком и не вышел из группы (смеётся). В итоге последний матч я выиграл, но нужно и дальше прибавлять. Вообще всё легко. Нам помогают, никаких проблем нет. Нужно просто немного организовать жизнь – так же, как и всем, когда появляется ребёнок. Хорошо ли я сплю? Да», — сказал Надаль на пресс-конференции, посвящённой старту United Cup.