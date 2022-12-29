Елена Рыбакина вошла в топ-5 самых популярных казахстанцев в мире по итогам 2022 года

Чемпионка Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вошла в топ-5 самых популярных казахстанцев в мире не старше 30 лет в 2022 году, сообщает Турстат.
Также в пятёрку были внесены певец Димаш Кудайберген, диджей Иманбек, боксёр Жанибек Алимханулы и боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов.
На счету 23-летней Рыбакиной два трофея уровня WTA и победа на Уимблдонском турнире, в финале которого она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер. Её высшая строчка в мировом рейтинге — 12-я (17.01.2022). Рыбакина завершила сезон-2022 выступлением в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, который прошёл в Глазго (Шотландия). Сборной Казахстана на групповой стадии удалось обыграть Великобританию со счётом 2:1, после чего она уступила национальной команде Испании. Рыбакина в том противостоянии уступила Пауле Бадосе со счётом 2:6, 6:3, 4:6.
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