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Фриц, ставший первым победителем матча в истории United Cup, высказался об игре с Легечкой

Фриц, ставший первым победителем матча в истории United Cup, высказался об игре с Легечкой
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Девятая ракетка мира, американец Тейлор Фритц прокомментировал победу над представителем Чехии Иржи Легечкой после очного противостояния команд на United Cup.

Напомним, Фриц одержал победу над своим оппонентом со счётом 6:3, 6:4. Второе очко своей сборной принесла Мэдисон Кис, которая обыграла Мари Боузкову.

«В командном соревновании, первом матче года, всегда проявляются некоторые нервы, так что здорово выйти на корт и вывести команду вперед. Надеюсь, это расслабит всех остальных. На этой позиции тяжело играть, если ты находишься позади, так что это действительно хорошо для команды.

Когда я уступал в счёте, я чувствовал, что выполняю хорошие подачи, когда мне нужны лёгкие очки. Я не думаю, что я играл в свой лучший теннис, но когда у меня был брейк-пойнт или я имел счёт 0-30 на моей подаче, я выполнял хорошие подачи», — цитирует Фритца официальный сайт United Cup.

Отметим, что нынешний розыгрыш United Cup является первым в истории соревнований. Финал турнира состоится в воскресенье, 8 января.

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