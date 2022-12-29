«Это сложнее, чем я представляла». Серена Уильямс — о жизни после завершения карьеры

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, с чем она столкнулась после завершения профессиональной карьеры.

«Сейчас я позволяю себе уставать. Позволяю себе расслабиться. Позволяю себе просто быть. Это сложнее, чем я когда-либо себе представляла. Никогда раньше себе не позволяла делать ничего из этого», — написала Серена Уильямс в своих социальных сетях.

Напомним, 41-летняя Серена объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.