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Ана Иванович рассказала, насколько сложно ей было принять решение завершить карьеру

Ана Иванович рассказала, насколько сложно ей было принять решение завершить карьеру
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Победительница Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2008 года, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович рассказала, насколько сложным для неё было решение завершить профессиональную карьеру.

«Очень трудное решение я приняла шесть лет назад, но никогда не жалела. Завершить карьеру было трудно, но теннис всё ещё моя страсть. Я думаю, что это всегда очень трудный момент в карьере, когда вы принимаете это решение, но, честно говоря, я боролась с большим количеством травм и чувствовала, что никогда не смогу привести себя в форму, чтобы быть на вершине. Я действительно чувствовала, что пришло время отступить», — рассказала Иванович в своих социальных сетях.

Напомним, высшее достижение 35-летней Аны Иванович на Australian Open — выход в финал в 2008 году, на Уимблдоне — полуфинал в 2007-м, на Открытом чемпионате США — четвертьфинал 2012 года. Сербская спортсменка объявила о завершении карьеры в 2016 году.

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