Ана Иванович рассказала, насколько сложно ей было принять решение завершить карьеру

Победительница Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2008 года, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович рассказала, насколько сложным для неё было решение завершить профессиональную карьеру.
«Очень трудное решение я приняла шесть лет назад, но никогда не жалела. Завершить карьеру было трудно, но теннис всё ещё моя страсть. Я думаю, что это всегда очень трудный момент в карьере, когда вы принимаете это решение, но, честно говоря, я боролась с большим количеством травм и чувствовала, что никогда не смогу привести себя в форму, чтобы быть на вершине. Я действительно чувствовала, что пришло время отступить», — рассказала Иванович в своих социальных сетях.
Напомним, высшее достижение 35-летней Аны Иванович на Australian Open — выход в финал в 2008 году, на Уимблдоне — полуфинал в 2007-м, на Открытом чемпионате США — четвертьфинал 2012 года. Сербская спортсменка объявила о завершении карьеры в 2016 году.
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