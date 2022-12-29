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Джокович рассказал, что для него каждая крупная победа — это возможность войти в историю

Джокович рассказал, что для него каждая крупная победа — это возможность войти в историю
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Победитель 21 турнира «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился целями на серию турниров в Австралии.

«Цель — достичь пика в Мельбурне. Вот где я хочу играть лучше всего. Думаю, на данном этапе моей карьеры, со всеми достижениями, каждая крупная победа в турнире — это возможность войти в историю. Это большой вызов, но и огромная мотивация. Мне не хватает вдохновения и мотивации, чтобы играть как можно лучше».

«Отличное место. Люди в Аделаиде и вообще в Австралии любят теннис, любят спорт. Это спортивная нация». Надеюсь, у нас будет много зрителей и мы сможем хорошо провести время», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Ранее 35-летний Джокович высказался о смене поколений в туре

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