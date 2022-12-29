Касаткина — о фото с Марреем: орёт на меня зачем-то

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина, ранее сообщившая о своём прибытии на турниры в Австралию, опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка высказалась о постере с британским игроком Энди Марреем.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ КАСАТКИНОЙ
«Орёт на меня зачем-то», — написала спортсменка в социальных сетях.
Касаткина заявлена на оба турнира WTA-500 в Аделаиде, первый из них пройдёт с 1 по 8 января, второй – с 9 по 14 января. Открытый чемпионат Австралии — 2023 пройдёт в Мельбурне с 16 по 28 января. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру Эшли Барти.
На своём последнем официальном турнире Дарья Касаткина не смогла выйти из группы, уступив в решающем матче представительнице Франции Каролин Гарсии.
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