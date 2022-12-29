Кирьос обратился к Джоковичу c предложением на новый сезон

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в своих социальных сетях обратился к 21-кратному победителю турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКА КИРЬОСА

«Новые парники в этом году… Загрузка… Новак, ты готов?» — написал Кирьос в социальных сетях.

Напомним, в этом году Джокович победил Кирьоса в финале Уимблдона — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Для Ника это был первый финал одиночного разряда на турнирах «Большого шлема». Также в завершившемся сезоне австралиец впервые в карьере выиграл мэйджор, в паре со своим соотечественником Танаси Коккинакисом взяв Открытый чемпионат Австралии.

Ранее Кирьос намекнул, что может сыграть с сербом в 2023 году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Калифорния).