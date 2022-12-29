Кирьос обратился к Джоковичу c предложением на новый сезон
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в своих социальных сетях обратился к 21-кратному победителю турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКА КИРЬОСА
«Новые парники в этом году… Загрузка… Новак, ты готов?» — написал Кирьос в социальных сетях.
Напомним, в этом году Джокович победил Кирьоса в финале Уимблдона — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Для Ника это был первый финал одиночного разряда на турнирах «Большого шлема». Также в завершившемся сезоне австралиец впервые в карьере выиграл мэйджор, в паре со своим соотечественником Танаси Коккинакисом взяв Открытый чемпионат Австралии.
Ранее Кирьос намекнул, что может сыграть с сербом в 2023 году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Калифорния).
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