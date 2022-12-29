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Даниил Медведев прибыл в Австралию

Даниил Медведев прибыл в Австралию
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Первая ракетка России Даниил Медведев прилетел в Австралию. Теннисисту предстоит тренировочный цикл, после чего он сыграет на первом турнире «Большого шлема» в новом сезоне — Открытом чемпионате Австралии.

«Всем привет», — написал Медведев в социальных сетях, прикрепив флаг Австралии.

Даниил Медведев в завершившемся сезоне выиграл два турнира уровня АТР, дошёл до четвёртого круга на Открытом чемпионате США и «Ролан Гаррос», а также проиграл в финале Australian Open. Россиянин квалифицировался на Итоговый турнир, однако не смог выйти из группы.

Ранее в Австралию также прилетела российская теннисистка Дарья Касаткина. А серб Новак Джокович рассказал, чего планирует добиться на серии турниров на этом континенте.

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