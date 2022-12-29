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Шамиль Тарпищев подвёл итоги 2022 года для российского тенниса

Шамиль Тарпищев подвёл итоги 2022 года для российского тенниса
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выступлении российских спортсменов в завершившемся сезоне.

«Самое радостное для меня в 2022 году — наши показатели. В понедельник пришла отличная статистика: у российских теннисистов в 2022 году 580 побед в индивидуальном разряде в 73 странах мира. Замечательно себя проявили. Эти цифры не могут не радовать нас! Самое главное, что мы продолжаем играть в индивидуальном разряде.

Подготовка молодого поколения тоже радует. Могу отметить и назвать яркими победы Кудерметовой. В следующем году у них будет замечательная пара с Людмилой Самсоновой. Желаю им удачи и успехов», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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