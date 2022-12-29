Фото: вторая ракетка мира Онс Жабер появилась на обложке выпуска Vogue

Финалистка двух турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер снялась для журнала о моде Vogue.

До этого Жабер впервые в своей карьере получила награду Карен Кранчке «За спортивное мастерство» по итогам 2022 года. Она вручается игроку за спортивное благородство и честную игру (фэйр-плей), за профессионализм на корте и популяризацию тенниса вне его.

На последнем для туниски турнире «Большого шлема», Открытом чемпионате США – 2022, Жабер дошла до финала, где уступила первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек (1) со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Для Онс это был второй финал турнира «Большого шлема» подряд. По пути к финалу US Open Жабер обыграла Мэдисон Бренгл (США), Элизабет Мандлик (США), Шелби Роджерс (США, 31), Веронику Кудерметову (Россия), Айлу Томлянович (Австралия) и Каролин Гарсию.