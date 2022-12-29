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Циципас — о победе над Димитровым: после похода в туалет я вернулся свежим и решительным

Циципас — о победе над Димитровым: после похода в туалет я вернулся свежим и решительным
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Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями о своей победе над болгарским игроком Григором Димитровым на командном турнире United Cup. Он одолел соперника со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).

«Проиграв первый сет, я пошел в туалет, чтобы восстановить уровень концентрации и переварить случившееся. После этого я вернулся свежим и решительным, что позволило сразу сделать двойной брейк, хотя я рассчитывал на меньшее. Это лучшее воспоминание об этом конкретном матче.

В третьем сете мы оба подавали с высоким процентом попадания первым мячом, хорошо били с форхенда и открывали корт. В каком-то смысле у нас похожий игровой стиль. Мы боролись и дошли до тай-брейка.

Я знал, что победит тот, кто будет более сконцентрирован и совершит меньше ошибок. Григор ошибся в первом розыгрыше, и тай-брейк пошёл по моему сценарию. Я старался быть в моменте и отбросить все эмоции, негативные мысли. Так я смог довести игру до победы», — цитирует Циципаса Tennis Majors.

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