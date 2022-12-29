Даниил Медведев выбрал самый сумасшедший матч в жизни

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о самом сумасшедшем матче в карьере.
«У меня было так много захватывающих матчей, но я хочу сказать о встрече с Рафой на Открытом чемпионате Австралии. Я ненавидел этот матч, потому что проиграл, но это было просто сумасшедше.
Честно говоря, матчи, в которых я дважды играл против Циципаса в полуфинале, тоже были классными, потому что в Австралии очень большая греческая община. Я думаю, что, если не считать саму Грецию, это самое большое сообщество греков в мире. В таких играх на стадионе действительно была сумасшедшая атмосфера. Мне удалось дважды победить, так что у меня остались хорошие воспоминания о полуфиналах», — сказал Медведев в интервью французскому журналисту Жюлю Мари.
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