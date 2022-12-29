Пивоварова — о допинге Шараповой: кому нужно, все знали, что в сборной используют препарат

Победительница 17 турниров ITF Анастасия Пивоварова высказалась о допинг-деле пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» Марии Шараповой.
«Было очень обидно за Шарапову. Я знаю, что из себя представляет препарат мельдоний — врачи сборной брали его с собой как витаминки, и никакого спецэффекта он не давал организму. Да, у спортсменов случается износ, и те же витамины надо пить как протекцию, чтобы организм в «минус» не ушёл. Этот препарат был из того же разряда, никакого огромного преимущества он не давал.
Считаю, что это политический момент. Кому нужно, все знали, что этот препарат используется нашей сборной. И если добавить его в список запрещённых, то, с одной стороны, никто не обратит внимания, потому что для нас это было сродни аскорбинке, а с другой стороны, это охват огромного количества спортсменов. К сожалению, Мария при своей безупречной репутации попалась на этой уловке», — цитирует Пивоварову Газета.Ru.
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