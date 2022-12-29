Пивоварова: падение Медведева в рейтинге — стечение обстоятельств. У Дани родился ребёнок

Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет, победительница 17 турниров ITF Анастасия Пивоварова рассказала, с чем связано падение в рейтинге первой ракетки России, чемпиона US Open — 2021 Даниила Медведева.



«Думаю, падение в рейтинге Медведева — просто стечение обстоятельств. У Дани относительно недавно родился ребёнок, пополнение в семье сказывается не только на режиме, это вообще большие перемены внутри семьи, в том числе психологические. Иногда это может очень сильно отвлекать.

Полагаю, Дане просто нужно время. У Карена Хачанова тоже был такой период, но он снова заиграл, и всё стало прекрасно. Медведеву необходимо время, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Я считаю, что это важный период в жизни каждого», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».