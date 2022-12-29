Шамиль Тарпищев назвал самые запоминающиеся моменты 2022 года в теннисе
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выделил самые запоминающиеся моменты 2022 года в теннисе.
«Самым запоминающимся в 2022 году для меня стало, что первой ракеткой мира был Медведев, а также победа Кудерметовой на Итоговом турнире. Причём Кудерметова в десятке и в одиночке, и в паре. Двое в десятке и у мужчин, и у женщин. Также Хачанов и Самсонова по восходящей пошли», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Вероника Кудерметова стала победительницей Итогового турнира в паре с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс. В финале соревнований спортсменки обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6, 11:9.
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