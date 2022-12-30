Рафаэль Надаль опубликовал свежие фото из Австралии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал новую запись в социальных сетях. Спортсмен показал, как со сборной Испании проводит время в Австралии перед командным турниром United Cup.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РАФАЭЛЯ НАДАЛЯ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РАФАЭЛЯ НАДАЛЯ

«Привет, Австралия. Мы здесь и мы готовы», — написал испанский теннисист в социальных сетях.

По итогам сезона Надаль впервые в карьере завоевал награду любимому игроку болельщиков от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также стал лучшим теннисистом года по версии ITF. Год Рафаэль завершил в статусе второй ракетки мира.

Первый в истории розыгрыш смешанного командного турнира United Cup пройдёт с 29 декабря по 8 января в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней. В турнире примут участие команды из 18 стран.



Испания сыграет на групповом этапе в группе D. Её соперниками будут команды Австралии и Великобритании.