Рафаэль Надаль опубликовал свежие фото из Австралии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал новую запись в социальных сетях. Спортсмен показал, как со сборной Испании проводит время в Австралии перед командным турниром United Cup.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РАФАЭЛЯ НАДАЛЯ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РАФАЭЛЯ НАДАЛЯ
«Привет, Австралия. Мы здесь и мы готовы», — написал испанский теннисист в социальных сетях.
По итогам сезона Надаль впервые в карьере завоевал награду любимому игроку болельщиков от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также стал лучшим теннисистом года по версии ITF. Год Рафаэль завершил в статусе второй ракетки мира.
Первый в истории розыгрыш смешанного командного турнира United Cup пройдёт с 29 декабря по 8 января в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней. В турнире примут участие команды из 18 стран.
Испания сыграет на групповом этапе в группе D. Её соперниками будут команды Австралии и Великобритании.
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