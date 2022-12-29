«Печальный день для мирового спорта». Надаль отреагировал на смерть Пеле

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на смерть Короля футбола — легендарного бразильца Пеле.



«Сегодня мировой спорт вновь собирается вместе. Печальный день для мира футбола, печальный день для мирового спорта. Его наследие всегда будет с нами. Я не видел, как он играет, мне не повезло, но мне всегда говорили, что он король футбола. Покойся с миром, Король!» — написал в своих социальных сетях Рафаэль Надаль.



Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.