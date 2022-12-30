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Легендарная теннисистка Билли Джин Кинг отреагировала на новость о смерти Пеле

Легендарная теннисистка Билли Джин Кинг отреагировала на новость о смерти Пеле
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12-кратная победительница мэйджоров в одиночном разряде американка Билли Джин Кинг отреагировала на новость о смерти легендарного бразильского нападающего Пеле.

«Человек, который выиграл рекордные три чемпионата мира и был настоящим послом прекрасной игры, умер. Большая часть спорта — это развлечение для болельщиков, но именно атлетизм и мастерство Пеле сделали его всемирно известным. Я имела честь проводить время с ним. Он всегда был радостным и заключал в себе нечто особенное. Покойся с миром», — написала Кинг в социальных сетях.

Пеле скончался вчера, 29 декабря, трёхкратный чемпион мира умер в возрасте 82 лет. Ранее у Пеле диагностировали генерализованный отёк тела, который включает в себя сердечную недостаточность, а также спутанность сознания, из-за которой он не мог самостоятельно заботиться о себе. В последние месяцы Пеле провёл химиотерапию, которая, однако, не принесла положительного результата.

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