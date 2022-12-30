Джокович — о депортации: надеюсь, больше не испытаю подобного, но это ценный опыт

Победитель 21 турнира «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от возвращения в Австралию после того, как год назад его депортировали с Зелёного континента за отсутствие прививки от коронавируса.

Нынешней осенью сербу отменили трёхлетний запрет на въезд в Австралию, разрешили играть на турнирах, и Новак уже приехал в Аделаиду, где на турнире АТР-250 начнёт новый сезон.

«Здорово вернуться в Австралию. Конечно, то, что произошло 12 месяцев назад, было нелегко для меня, моих близких, моей семьи и команды. Очевидно, было неприятно уезжать из страны таким образом.



Я действительно надеялся, что мне разрешат вернуться и сыграть здесь, потому что, как я уже говорил, это страна, где я добился огромного успеха в своей карьере, особенно в Мельбурне. Это мой самый успешный турнир «Большого шлема», я выигрывал его девять раз.



15 лет назад в Аделаиде я выиграл один из первых турниров в карьере. Я всегда чувствовал себя прекрасно в Австралии, показывал здесь свой лучший теннис, получал большую поддержку. Надеюсь, я смогу провести ещё одно прекрасное лето.



То, что произошло здесь со мной год назад, невозможно забыть. Это одна из тех вещей, которые остаются с вами на всю жизнь. Как я уже сказал, это то, чего я никогда раньше не испытывал и, надеюсь, больше не испытаю. Но это ценный жизненный опыт. Думаю, я должен двигаться дальше. Возвращение в Австралию говорит о том, как я отношусь к этой стране и к здешним турнирам», — приводит слова Джоковича издание Marca.



Напомним, в 2022 году Джокович не смог принять участие в австралийских соревнованиях, в том числе в Australian Open, на котором он побеждал девять раз. Его визу аннулировали, так как он не был привит от коронавируса, и запретили въезд в страну на три года.