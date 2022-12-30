«Всё дело в опыте». Берреттини — о противостояниях с Джоковичем и Надалем

16-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился впечатлениями от противостояний с испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.



«Думаю, всё дело в опыте. Чем больше вы играете против Надаля и Джоковича, тем больше учитесь побеждать их. Когда я играл с Новаком на Уимблдоне, думаю, что это был его 30-й финал «Большого шлема», для меня же это было впервые. Очевидно, что он отличный игрок и выступать против него – не такая лёгкая задача. Я чувствовал и чувствую огромную честь играть против них и надеюсь выиграть в следующий раз. Я становлюсь более уверенным и добиваюсь больших успехов в турнирах «Большого шлема», — приводит слова итальянца Tennis World.

На счету Берреттини девять побед в турнирах ATP. На Открытом чемпионате Австралии – 2022 итальянец уступил Надалю в полуфинале турнира. Всего за свою карьеру Берреттини дважды выходил в полуфинал и один раз в финал турниров «Большого шлема».