Каролин Гарсия: главный приоритет в 2023-м — выиграть «Шлем»

Четвёртая ракетка мира француженка Каролин Гарсия рассказала, какие элементы своей игры пытается улучшить, а также поделилась целями на грядущий сезон.

«Я стараюсь улучшить свою вторую подачу. Я всегда выбирала практически одни и те же точки для удара, так что нужна вариативность. Могу точнее играть на приёме и к этому стремлюсь. Стараюсь быть ещё агрессивнее, но при этом допускать меньше ошибок, так что, возможно, при ударе буду опускаться ниже. Из-за травмы мы не работали над динамикой в начале сезона, только в конце, так что это один из главных пунктов, который хотелось улучшить в межсезонье, если тело позволит. Пока что так и есть, и мы очень рады, потому что были вещи, которые я не могла делать, и здорово, что снова есть такая возможность.

Главный приоритет в 2023-м – выиграть «Шлем». Прежде всего, конечно, быть здоровой, но победа на «Шлеме» – моя мечта, наверное, это одна из моих целей с самого детства, а последние несколько результатов – итоговый WTA, полуфинал на US Open – сделали её более чёткой и приблизили меня к этому достижению. Но не только у меня есть такая цель, и мы будем очень упорно бороться. Этого я хочу добиться в следующем году», – приводит слова Гарсии официальный сайт WTA.