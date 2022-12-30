Бразильская теннисистка Луиза Стефани: играли сегодня, чтобы почтить память Пеле

Бразильская теннисистка Луиза Стефани высказалась по поводу смерти своего легендарного соотечественника трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле.



«Я думаю, что не только нам, но и Бразилии, и всему миру будет его не хватать. Он был замечательной личностью и отличным послом не только футбола, но и спорта в целом. Ему удалось объединить людей, и я думаю, именно это мы и пытаемся сделать на турнире.



Мы играли сегодня, чтобы почтить его память. Он играл от чистого сердца, демонстрировал любовь ко всем, так что это то, что сборная Бразилии собирается делать не только сегодня, но и до конца турнира, до конца года. Спасибо Пеле, покойся с миром», — сказала Стефани после победы в паре с Рафаэлом Матосом на турнире United Cup.



Пеле скончался в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки. Церемония прощания с легендарным футболистом пройдёт на стадионе «Вила Белмиро» в Сантусе (Бразилия).