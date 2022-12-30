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«Не вижу никого, кто может сместить её». Навратилова — о лидерстве Свёнтек в рейтинге WTA

«Не вижу никого, кто может сместить её». Навратилова — о лидерстве Свёнтек в рейтинге WTA
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Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова уверена, что в 2023 году Ига Свёнтек останется на вершине рейтинга WTA.

«Я не вижу никого, кто может сместить её, потому что она выглядит настолько стабильно. Она выигрывает мэйджоры, и она уверена в себе. Она победила на двух (в 2022 году на «Ролан Гаррос» и US Open. — Прим. «Чемпионата») и не намерена останавливаться. Интересно будет посмотреть, внесёт ли она какие-либо изменения в свою игру», — приводит слова Навратиловой WTA.

По ходу прошедшего сезона 21-летняя Свёнтек завоевала восемь титулов в одиночном разряде, в том числе выиграла «Ролан Гаррос» и US Open. Кроме того, полька стала первой теннисисткой с 2013 года, которая сыграла минимум в 10 финалах за сезон.

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