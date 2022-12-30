Джокович объяснил, почему решил выступить на турнире в Аделаиде

Победитель 21 турнира «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему решил принять участие в турнире ATP-250 в Аделаиде (Австралия).

«Я выбрал Аделаиду, потому что хотел провести турнир перед Открытым чемпионатом Австралии, и я подумал, что сыграть на United Cup было бы для меня слишком рано. На самом деле это не турнир 250, а, скорее, 500 или, может быть, даже 1000. На нём выступают одни из лучших игроков в мире», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

Мужская часть турнира категории ATP-250 в Аделаиде пройдёт с 1 по 8 января. Помимо Джоковича, в соревнованиях также примут участие такие теннисисты, как Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Энди Маррей, Феликс Оже-Альяссим и другие.