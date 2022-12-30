«Он был иконой, больше, чем жизнь». Эверт — о смерти Пеле
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18-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Крис Эверт опубликовала пост в социальных сетях, в котором высказалась о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.
«В 70-е Пеле был моим кумиром. Он был иконой, больше, чем жизнь. Он был послом, гуманистом… Я буду помнить его непревзойдённый атлетизм и широкую улыбку… Покойся с миром», — написала Эверт, добавив три эмодзи в виде сложенных рук.
Напомним, Король футбола скончался вчера, 29 декабря, в возрасте 82 лет от последствий онкологического заболевания, которое было выявлено у него осенью 2021 года. Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока.
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