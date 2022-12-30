Мельбурн может потерять в будущем Australian Open. Среди претендентов — Шанхай и Сидней

Директор Australian Open Крейг Тайли сообщил, что в будущем турнир «Большого шлема» может быть перенесён из Мельбурна в другой город.
По словам Тайли, поводом для возможного переноса является то, что во время пандемии коронавируса в Мельбурне был один из самых продолжительных карантинов, и на Открытом чемпионате Австралии 2021 и 2022 годов было ограниченное количество зрителей. В то время как Мельбурн переживал жёсткую изоляцию, некоторые чувствовали, что это их шанс попытаться забрать турнир. В частности, речь идёт о Сиднее и Шанхае, которые пытались перехватить мэйджор ещё в 2010 году.
«Да, у нас было много заинтересованных людей. Компании прямых инвестиций знают, что в здоровые времена это очень хороший бизнес, очень привлекательный для частных инвестиций. Так что интерес был немалый, и это было только началом», — приводит слова Тайли Tennis World USA.
Директор турнира уверен, что соревнование нуждается в дополнительных финансовых вливаниях.
«Я знаю, что это обсуждалось, несомненно. С моей личной точки зрения, Открытый чемпионат Австралии всегда должен проходить в Мельбурне — я всегда выступал за это и считаю, что это турнир Мельбурна.
Но я всего лишь один человек. Есть организация, есть правление, есть заинтересованные стороны, а также есть представления о будущем. В 2010 году был период, когда был значительный интерес со стороны Сиднея и Шанхая. Вплоть до того, что были представлены предложения о том, что потребуется для переноса турнира в эти города», — добавил Тайли.
Отметим, что Мельбурн владеет правами на проведение Australian Open до 2046 года.
- 30 декабря 2022
-
20:31
-
19:33
-
18:38
-
17:52
-
16:49
-
16:30
-
16:22
-
16:03
-
14:42
-
11:45
-
11:34
-
10:27
-
10:01
-
09:32
-
00:27
- 29 декабря 2022
-
23:46
-
23:12
-
22:14
-
21:45
-
20:00
-
19:42
-
19:16
-
18:28
-
18:15
-
17:29
-
17:14
-
15:05
-
12:12
-
11:47
-
09:35
-
09:18
-
07:47
-
07:19
-
05:27
-
00:31