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Мельбурн может потерять в будущем Australian Open. Среди претендентов — Шанхай и Сидней

Мельбурн может потерять в будущем Australian Open. Среди претендентов — Шанхай и Сидней
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Директор Australian Open Крейг Тайли сообщил, что в будущем турнир «Большого шлема» может быть перенесён из Мельбурна в другой город.

По словам Тайли, поводом для возможного переноса является то, что во время пандемии коронавируса в Мельбурне был один из самых продолжительных карантинов, и на Открытом чемпионате Австралии 2021 и 2022 годов было ограниченное количество зрителей. В то время как Мельбурн переживал жёсткую изоляцию, некоторые чувствовали, что это их шанс попытаться забрать турнир. В частности, речь идёт о Сиднее и Шанхае, которые пытались перехватить мэйджор ещё в 2010 году.

«Да, у нас было много заинтересованных людей. Компании прямых инвестиций знают, что в здоровые времена это очень хороший бизнес, очень привлекательный для частных инвестиций. Так что интерес был немалый, и это было только началом», — приводит слова Тайли Tennis World USA.

Директор турнира уверен, что соревнование нуждается в дополнительных финансовых вливаниях.

«Я знаю, что это обсуждалось, несомненно. С моей личной точки зрения, Открытый чемпионат Австралии всегда должен проходить в Мельбурне — я всегда выступал за это и считаю, что это турнир Мельбурна.

Но я всего лишь один человек. Есть организация, есть правление, есть заинтересованные стороны, а также есть представления о будущем. В 2010 году был период, когда был значительный интерес со стороны Сиднея и Шанхая. Вплоть до того, что были представлены предложения о том, что потребуется для переноса турнира в эти города», — добавил Тайли.

Отметим, что Мельбурн владеет правами на проведение Australian Open до 2046 года.

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