«Здорово вернуться в Австралию». Джокович выложил фотографию с побережья Аделаиды
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Победитель 21 турнира «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил радость от возвращения в Австралию.
Теннисист выложил фотографию с австралийского побережья, на котором стоит в компании своего брата Марко.
«Здорово вернуться в Австралию. И спустя 15 лет сыграть в Аделаиде. Жду не дождусь показать здесь немного хорошего тенниса. Рад иметь моего брата Марко рядом со мной и в моей команде в 2023 году», — написал Джокович.
Фото: Личный архив Новака Джоковича
Мужская часть турнира категории ATP-250 в Аделаиде пройдёт с 1 по 8 января. Помимо Джоковича, в соревнованиях также примут участие такие теннисисты, как Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Энди Маррей, Феликс Оже-Альяссим и другие.
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