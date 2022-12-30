Вавринка: нельзя сравнивать Роджера и Рафу с остальными игроками

Чемпион Олимпийских игр швейцарский теннисист Стэн Вавринка считает, что, несмотря на возраст и перенесённые операции, ещё способен выигрывать турниры, однако попросил не сравнивать его с легендарными Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем, которые выигрывали «Большие шлемы» после восстановления от тяжёлых травм в 30 с лишним лет.
«Нельзя сравнивать Роджера и Рафу с остальными игроками. Мы все разные.
В 2017-м я перенёс первую серьёзную операцию. Вернулся в топ-20. Держал очень высокий уровень и был этим очень доволен. Теперь я перенёс ещё одну. Мне 37 лет, в следующем году будет 38. Я не молодею, и от этого тяжелее.
Я считаю, что ещё могу добиваться больших результатов, могу выигрывать турниры. Надеюсь, сделаю это в следующем году. Не уверен, турниры какого уровня, но пока я получаю удовольствие от того, чем занимаюсь, люблю своё дело, знаю, что делаю всё правильно, чтобы показывать максимум, я буду продолжать», — сказал Вавринка на пресс-конференции сборной Швейцарии на United Cup.
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