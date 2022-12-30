«Моя большая греческая свадьба». Саккари и Циципас попросили поддержки на United Cup

Теннисисты сборной Греции Мария Саккари и Стефанос Циципас попросили своих соотечественников-эмигрантов поддержать национальную команду в преддверии противостояния с Бельгией на United Cup в Перте (Австралия).

В первом противостоянии на турнире Греция обыграла Болгарию (4-1).

«Я с нетерпением жду возможности снова представлять свою страну против другой сборной, и, надеюсь, мы сможем получить хорошую поддержку от греков. За последние пару дней нас поддерживало довольно много людей, но я надеюсь на ещё более восторженную атмосферу», — сказал Циципас на пресс-конференции.

«Моя большая греческая свадьба», — ответила Циципасу его партнёрша по сборной Мария Саккари, проведя аналогию с фильмом 2002 года с Нией Вардалос и Джоном Корбеттом в главных ролях, который показывает размах греческих торжеств.

«Большая греческая свадьба проходит на RAC Арена (в Перте. — Прим. «Чемпионата»). Кузены, бабушки, дяди, все приходят и присоединяются к нам», — согласился Циципас.

«Кошки, собаки», — добавила Саккари.

Противостояние между Грецией и Бельгией на United Cup начнётся матчем Циципаса с Давидом Гоффеном 2 января.