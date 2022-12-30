Слоан Стивенс: 2023 год определённо станет годом трансформации

Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира американка Слоан Стивенс опубликовала напутственный пост в социальных сетях в преддверии нового 2023 года.

«2023 год определённо станет годом трансформации. Изменения неизбежны, но рост и прогресс, которого мы добиваемся вместе, определяют нас. Впереди ещё один год новых начинаний и охвата неизвестного!» — написала Стивенс.

29-летняя Стивенс завершила сезон-2022 на 37-й строчке рейтинга WTA. Лучшим результатом Слоан по ходу года стал титул на турнире категории WTA-250 в Гвадалахаре (Мексика). В финале американка со счётом 7:5, 1:6, 6:2 обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову. На заключительном в сезоне турнире категории WTA-1000 Стивенс дошла до четвертьфинала, где проиграла будущей чемпионке Джессике Пегуле.